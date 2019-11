Gaf Marco Kroon een politieagent een kopstoot? OM vindt van wel en eist 100 uur werkstraf [BEELDEN]

De gemoederen liepen even hoog op tijdens de drukbezochte behandeling. "Ik heb geen kopstoot gegeven", zei een boze Marco Kroon. "Sorry, negen maanden opgekropte frustratie komt er nu even uit", verontschuldigde de militair zich. Voor de militaire rechtbank moest hij zich verantwoorden voor vermeende misdragingen.



Kopstoot en wildplassen

Het OM beschuldigt Kroon er ook van dat hij met zijn geslachtsdeel zwaaide. Dat zou zijn gebeurd toen de politie op de Parade in Den Bosch de drager van de Militaire Willems-Orde aansprak op wildplassen. Verder vindt het OM dat Kroon een andere agent beledigde door zijn middelvinger op te steken.

De officier van justitie zei dat het niet alleen vervelend en provocerend gedrag was "van een man in een kikkerpak", maar om verwijtbaar strafbaar gedrag ging. De beelden die hiervan zijn gemaakt - door bodycams van de politie en een gemeentecamera - bevestigen volgens hem duidelijk de aantijgingen. Ook de vrouw van Kroon maakte een filmpje.

Kroon had pijn

De drager van de Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding, zei dat de kopstoot een reflexbeweging was door de pijnprikkels die de strakke handboeien veroorzaakten.

