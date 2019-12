Vleermuizen gaan naar school, maar als daar de slopershamer in gaat moeten ze weer verkassen

Het gaat om zestien kleine kasten en één grote kraamkast waar de vleermuizen voor nageslacht kunnen zorgen. Ze worden opgehangen door het bedrijf PestTec uit Heijningen. Ook aan de gevel van een appartementencomplex aan de Kloosterstraat, aan de overkant van de school, worden binnenkort tijdelijke woningen voor de diertjes gemaakt. De gemeente is verplicht alternatieve huisvesting te regelen omdat vleermuizen beschermd zijn.

Vertraging renovatie

Als de vleermuizen hun nieuw woning kunnen vinden, mag de gemeente beginnen met de werkzaamheden aan de gevel van het stadskantoor. Wanneer dat precies is, is niet bekend. Volgens een vleermuizenexpert moeten de diertjes in het kader van de Wet Natuurbescherming eerst een jaar lang worden gemonitord om er een goed beeld van te krijgen.

Een van de vleermuiskasten die aan de school wordt opgehangen. (Foto: Erik Peeters)

De renovatie van het stadskantoor loopt hierdoor aanzienlijke vertraging op. Aanvankelijk was gepland dat het vernieuwde 'HUIS van Roosendaal' na de zomer van 2021 af zou zijn. Dat wordt nu waarschijnlijk op z'n vroegst 2022.

Vleermuizen blijven verhuizen

Als de ambtenaren straks weer in hun vertrouwde omgeving kunnen werken, moeten de vleermuizen opnieuw hun boeltje pakken. Over een paar jaar zet de gemeente de sloophamer in de basisschool om er nieuwbouw te kunnen beginnen. Voor de gevleugelde zoogdiertjes is er dan opnieuw geen plaats.