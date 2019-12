Nieuw kunstgras na brandstichting bij voetbalclub DVO'60, 'Maar je weet niet of ze terugkomen'

"Het was verschrikkelijk." Als terreinbeheerder Henny de Jong terugdenkt aan de brand van 17 november, dan schieten de tranen weer in zijn ogen. "We begrijpen er nog steeds niets van. We hebben geen vijanden. Wie doet nu zoiets?"

'Kan niet wachten'

Het doet hem goed, dat de werknemers nu bezig zijn. Met een man of zes laten ze in rap tempo een keurige mat verschijnen. "Fantastisch! We zijn zo ontzettend blij met het nieuwe veld. Het is geweldig dat dit zo snel geregeld is", vervolgt de Jong. "Ik kan niet wachten om de kinderen weer te zien voetballen. Dat is het belangrijkste!"

Met een grasmat minder moest de club afgelopen maand flink improviseren. "We hingen bijna dagelijks met de KNVB aan de lijn om wedstrijden te verplaatsen." DVO'60 deelt het kunstgrasveld met voetbalclub RBC. "Beide clubs hebben die mat gewoon keihard nodig."

Angst

Al drie keer eerder werd zijn club getroffen door brandstichting. In oktober ging een papiercontainer in vlammen op. Eerder was er brand naast de kantine en daarvoor bleef ook het materiaalhok niet bespaard. "Je blijft toch bang. Je weet nooit of ze terugkomen. Dat is gewoon heel angstig. Dit moet gewoon afgelopen zijn!"

Komende vrijdag moeten de werkzaamheden klaar zijn. De klus wordt betaald door de gemeente, die eigenaar is van de grasmat. Half januari, na de zomerstop, wordt het veld in gebruik genomen. "Dan kan het doelpunten gaan regenen!"

Volgens de club zijn de brandstichters niet gepakt. De politie komt later met een reactie op vragen hierover.

