Agressieve man die dreigt met mes van 34 centimeter maakt diepe indruk op spoedeisende hulp St. Anna

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis waren de twee medewerkers hevig geschrokken. Niemand raakte gewond. De politie laat weten dat ze over de achtergrond en beweegredenen van de verdachte niets zegt.

'Ziekenhuis openbaar gebouw'

De woordvoerster van het ziekenhuis kon ook niet zeggen wie de ongewenste bezoeker was en waarom hij het personeel heeft bedreigd. “Het ziekenhuis is een openbaar gebouw. Iedereen kan en mag er binnenlopen. We weten dus niet of hij een patiënt of een bezoeker is”, aldus een woordvoerster. Toen haar collega’s werden bedreigd, hebben ze een persoonlijk alarm geactiveerd. Hierop werd de politie ingeschakeld.

De man kon slechts met moeite worden aangehouden. Agenten moesten vanwege de dreigende situatie hun wapen trekken en flink op de man inpraten. Ook hadden ze pepperspray nodig om hem te kalmeren. Uiteindelijk gooide de man het mes weg en kon hij overmeesterd worden.

Direct hulp

De twee medewerkers van het ziekenhuis die bij het incident betrokken waren, hebben direct hulp aangeboden gekregen. Ze kunnen dan zelf kiezen of ze gebruik willen maken van eigen of externe hulpverleners. De politie heeft hen ook op Slachtofferhulp gewezen.

