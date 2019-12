'Iedere week sterft mogelijk een mishandeld kind en daders komen nauwelijks voor de rechter'

Tijdens de rechtszaak over de dood van baby Rivano uit Breda kwam officier van justitie Kristel Simpelaar dinsdag met schrikbarende cijfers over kindermishandeling. "Het komt veel vaker voor dan we denken. We vermoeden dat iedere week een kind overlijdt als gevolg van mishandeling. Maar veel gevallen van kindermishandeling komen helemaal niet bij de rechtbank terecht."

Kevin van den B., de vader van baby Rivano, moet als het aan justitie ligt vijf jaar lang de cel in en tbs krijgen, zo bleek dinsdag. De 26-jarige man uit Breda wordt ervan verdacht het kindje zo ernstig te hebben mishandeld, dat het uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed.

119.000 kinderen per jaar

Volgens de officier van justitie worden jaarlijks naar schatting bijna 119.000 kinderen mishandeld. Het overlijden van een baby of jong kind komt slechts in vijftien gevallen per jaar daadwerkelijk tot forensisch onderzoek, vanwege vermoedens van een misdrijf, stelt Simpelaar. "Maar waarschijnlijk gebeurt het veel meer dan we weten."

Volgens Simpelaar is het vervolgen van kindermishandeling moeilijk. Hoe kan het dat het slechts sporadisch tot onderzoek naar een gewelddadige dood en een rechtszaak komt?

Ontkenning

Simpelaar spreekt van een 'blinde vlek' bij politie en justitie. "Er is een psychologische kant die vervolgen moeilijk maakt. Daar hebben niet alleen dader en slachtoffer, maar ook politie, artsen, officieren van justitie en rechters mee te maken. Ons beeld van vaders en moeders is er één van zorg en zo willen we het ook graag zien, zeker als we zelf kinderen hebben.“ Politie, artsen, officieren van justitie en rechters hebben iets in zich dat schreeuwt om ontkenning: zoiets kan toch niet gebeurd zijn?”

Niet kunnen praten en loyaal

Daarnaast zijn veel slachtoffertjes van kindermishandeling zo jong dat ze nog niet kunnen praten en dus niet kunnen vertellen wat er is gebeurd. "En als ze al kunnen praten, doen ze dat niet uit loyaliteit met de ouder. Er zijn zelden getuigen van de mishandeling en dus is lastig vast te stellen wie het heeft gedaan."

Wat het ook lastig maakt om tot vervolging over te gaan, is dat verdachten zelden bekennen. “Uit schaamte kunnen ze het vaak niet voor zichzelf toegeven”, zegt Simpelaar. Bovendien weet een verdachte dat hij niet op begrip uit zijn omgeving kan rekenen als hij kindermishandeling bekent. “Dat een verdachte ontkent, valt dus te verwachten.”

Ook de vader van Rivano ontkent de kindermishandeling, maar volgens justitie is hij de enige die het letsel aan het kindje kan hebben toegebracht. Hij was op de avond van de mishandeling de enige die alleen was met Rivano. De rechter doet later uitspraak in deze zaak.