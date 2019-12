'Met een griepspuit en een pilletje' haalt het 110 jaar oude mannenkoor het kerstconcert wel

Als het net zo zal klinken als tijdens de repetities hoeven de belegen nachtegaaltjes niet zenuwachtig te zijn. Met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar, kan het soms een beetje piepen en kraken maar het mannenkoor valt zeker nog niet uit de toon.

Het mannenkoor uit het koepelstadje bestaat 110 jaar. Helaas daalt het ledenaantal de laatste jaren. “Afgelopen jaar zijn er drie koorleden overleden, iedere keer sta je dan weer met een brok in de keel te zingen”, zegt Theo Dekkers (80). Theo zingt 58 jaar bij het koor en is daarmee het langst lid. “Als dit zo nog vijf jaar zo doorgaat dan zal het niet lang meer een topkoor zijn”, vreest hij.

Ouderdomskwaaltjes

Naast het ledenverlies kampt het koor ook steeds meer met ouderdomskwaaltjes. En hoewel het publiek het niet meteen zal horen, zingen de senioren inmiddels toch letterlijk een toontje lager. John van den Eijnden: “We worden ouder. Het kost meer tijd en kracht om de zaak op de rit te krijgen. Onze dirigent moet er echt aan trekken om het goed te laten klinken. Vooral de eerste tenoren en de bassen worden een probleem.”

Voorzitter John van den Eijnden is naarstig op zoek naar jongere leden voor het mannenkoor.

Het koor heeft van alles geprobeerd om jongeren enthousiast te maken voor de zangvereniging. Zonder resultaat, maar Van den Eijnden houdt goede hoop. “We delen flyers uit tijdens concerten en er is een groep in Oudenbosch die ik op het oog heb, maar deze mannen zijn nu nog te druk met hun privésituatie of met hun baan."

Toekomst

Het koor heeft in zijn 110-jarig bestaan wel meer dieptepunten gekend. "Ik heb ooit gehoord dat er in de crisisjaren nog maar tien leden waren. Ik hoop dat we nu toch rond de veertig leden kunnen blijven hangen.” Op de eerstvolgende vergadering van het Oudenbosch' Mannenkoor staat de toekomst dan ook prominent op de agenda.

Het mannenkoor zet de puntjes op de 'i'. (Foto: Erik Peeters)

Maar nu is het eerst tijd voor het serieuze werk. Dirigent Christ Vergouwen, al zeventien jaar betrokken bij het koor, zet nog even de puntjes op de 'i'. Hij is optimistisch: "Het clubje mag dan wel kleiner worden, met de kwaliteit gebeurt dat zeker niet."

Muzikale kerstreis

Zondagavond vanaf acht uur kunnen de bezoekers dan ook in een bomvolle kerk naar de muzikale kerstreis luisteren en kijken. "Naast het mannenkoor zijn er ook speciale gasten. Zo komen ook soliste Donij van Doorn, bekend van het orkest van André Rieu, en het Oekraïnse ensemble Orpheus", vertelt hij trots.

Dirigent Christ Vergouwen is optimistisch. (Foto: Erik Peeters)

Mannen die zich willen aanmelden als nieuw lid, mogen een maand gratis proef komen luisteren. "Het is een echt avondje uit voor de heren", belooft Vergouwen. "Voor de contributie hoef je het niet te laten", vult John van den Eijnden hem snel aan.