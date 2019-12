Cindy durft weer op vakantie, want ze is niet meer bang dat haar huis blank staat als ze thuiskomt

De afgelopen maanden werd het grootste deel van het stelsel in de straat al aangelegd, de overstortput werd woensdag officieel geopend door wethouder Mario Jacobs.

Blauwe aders noemt de gemeente het zelf, in de stad komen verschillende van die aders die samen een compleet systeem vormen. "Bij piekbuien kon ons oude rioleringssysteem het niet aan", legt de wethouder uit. De klimaatverandering zorgt voor fikse regenval in korte tijd. Deze blauwe ader bij de Kapelstraat kan 6 miljoen liter water extra verwerken, aldus Jacobs.

Water wordt via de nieuw aangelegde riolering opgevangen in een overstortput van 24 kuub en daarna in het kanaal gepompt. Water de andere kant oppompen kan ook, als het waterpeil in het kanaal ooit te hoog zou staan.

Water tot aan de vensterbank

Een van de bewoners van de huizen aan de Kanaalstraat laat zien hoe hoog het water in 2014 stond. Cindy Janssen wijst naar vensterbank. "Zo hoog stond het, zowel binnen als buiten." Het water kwam vanuit een van de putten als een draaikolk omhoog, waarna het deksel eruit knalde.

"Mijn man had het hier al vier keer eerder meegemaakt. Ons huis is samen met dat van de buren het laagste punt in Tilburg. Voor mij was het de eerste keer, maar het was meteen een van de ergste keren", zegt Cindy.

Ze is blij met de komst van de blauwe ader. "De straat heeft 1,5 jaar opengelegen met veel overlast. Maar we hebben er nu een mooie straat aan overgehouden."

'Ik durf weer op vakantie'

Hoewel de wethouder geen garanties geeft, is de inwoonster zelf niet bang voor nieuwe overstromingen. "Ik heb gezien wat er onder het wegdek allemaal ligt. Het gaat om vier grote putten. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik kan nu weer op vakantie. Dat durfde ik eerst niet uit angst dat bij terugkomst alles blank zou staan."

Het aanleggen van de verschillende blauwe aders in Tilburg kost meer dan 100 miljoen en duurt nog tot 2050. De werkzaamheden zorgen voor veel overlast omdat straten open moeten, erkent Jacobs. "Maar als je luistert naar de verhalen van mensen die met hun knieën in het water stonden, begrijp je hoe noodzakelijk het is. Het was onacceptabel dat hier iedere keer woningen onder liepen."

Toch kan de gemeente niet garanderen dat de bewoners van de Kapelstraat, een van de laagste straten in Tilburg, nu altijd droge voeten houden. "Het weer en klimaat veranderen behoorlijk. Met deze riolering doen we iets aan het probleem, maar honderd procent garantie kan niemand geven."

