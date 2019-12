Opnieuw rijzadels gestolen in Heeze, veertien stuks dit keer

Er is opnieuw een groot aantal zadels gestolen in Heeze. Dit keer gaat het volgens een wijkagent om veertien rijzadels. De dieven sloegen woensdagavond tegen halfelf toe. Behalve de zadels werd ook een grote kruiwagen meegenomen.

De afgelopen maand werden bij zeker zeven paardenhouders in Zuidoost-Brabant ook al kostbare zadels gestolen. De verontwaardiging en het ongeloof bij de slachtoffers is groot, zo bleek dit weekend uit een rondgang van Omroep Brabant langs verschillende paardenhouders.

LEES OOK: Kostbare zadels gestolen bij minstens zeven paardenstallen: 'We hebben 50.000 euro schade'

De grootste slag tot nu toe sloegen dieven ook in Heeze. Bij een paardenfokker daar werden eerder dertien zadels meegenomen. Nu gaat het om veertien zadels. Het is niet duidelijk of het slachtoffer dezelfde paardenfokker is.