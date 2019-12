Opnieuw zadels gestolen in Heeze, veertien stuks dit keer

Er is opnieuw een groot aantal zadels gestolen in Heeze. Dit keer gaat het volgens een wijkagent om veertien rijzadels. De dieven sloegen woensdagavond tegen halfelf toe. Behalve de zadels werd ook een grote kruiwagen meegenomen. "Ze zijn door een raam binnengekomen", vertelt de eigenaar van het bedrijf waar de dieven toesloegen.

Ze wil liever niet met haar naam genoemd worden. Wel vertelt ze 'niks van de inbraak te hebben gemerkt'. "We zagen het pas vanochtend en hebben vervolgens meteen de politie gebeld." Wat de schade is, kan ze nog niet zeggen. Het is overigens niet voor het eerst dat zadeldieven bij dit bedrijf toeslaan. Jaren geleden gebeurde het ook al eens.

De afgelopen maand werden bij zeker zeven paardenhouders in Zuidoost-Brabant ook al kostbare zadels gestolen. De verontwaardiging en het ongeloof bij de slachtoffers is groot, zo bleek dit weekend uit een rondgang van Omroep Brabant langs verschillende paardenhouders.

Camerabeelden

De politie adviseert paardenhouders de ruimtes waar zij zadels opbergen te beveiligen met een alarm en de zadels te voorzien van een systeem voor track-and-trace. Het meest recente slachtoffer geeft aan dat er bij haar op het bedrijf camera's hangen. Ook op de plek waar de zadels lagen. De beelden heeft ze echter nog niet kunnen bekijken.

De grootste slag tot nu toe sloegen dieven ook in Heeze. Bij een paardenfokker daar werden eerder dertien zadels meegenomen. Nu gaat het dus om veertien zadels. De paardenhouders in Heeze bij wie de zadeldieven eerder deze maand toesloegen, lieten donderdagochtend aan Omroep Brabant weten nu niet het slachtoffer te zijn.

Ieder jaar raak

Ieder jaar is het raak in de donkere maanden, zo liet de politie eerder weten in een reactie op de zadeldiefstallen. Vorig jaar waren meerdere stallen in Noordoost-Brabant het doelwit. De politie probeert daar in surveillance rekening mee te houden, maar ze roept ook burgers op extra alert te zijn.

In de meeste gevallen zijn het pensionhouders en particulieren die worden getroffen door de diefstallen. Om hoeveel inbraken het dit jaar gaat, kan de politie niet zeggen. Dit weekend gaf een woordvoerder aan dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er een bende actief is.