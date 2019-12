'Dood Rivano gevolg van ongeluk en mogelijk is moeder schuldig', advocaat bepleit vrijspraak

Dit beweert zijn advocaat, Karsten Verkaart. Hij kwam donderdag aan het woord op de derde dag van het proces bij de rechtbank in Breda. Zijn 26-jarige cliënt staat terecht voor doodslag. Het kind van de Bredanaar is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in november 2017 door geweld om het leven gekomen. Volgens de raadsman moet de verdachte volledig worden vrijgesproken en zou zelfs de moeder van het kind schuldig kunnen zijn aan de dood van het kind. "Haar daderschap is zeker niet uit te sluiten", aldus Verkaart.

'Vader alleen thuis'

Het OM heeft al eerder laten weten dat het niets ziet in deze redenering. Op de avond vóórdat het kind zwaargewond naar een ziekenhuis werd gebracht, was zijn vader een tijd alleen in hun huis. Zijn vrouw was toen afwezig, ze moest wiet kopen. Rivano’s moeder werd overigens wel lange tijd als verdachte aangemerkt.

Tegen Kevin van den B. werd dinsdag vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de officier van justitie kan het niet anders zijn geweest dan dat de vader zijn zoontje zo hard heen en weer heeft geschud dat het kind bloedingen onder het hersenvlies en op het netvlies kreeg. Daaraan zou Rivano zijn overleden.

