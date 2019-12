Als deze dijk was doorgebroken had Hank meters onder water gestaan.

Een kwart eeuw geleden stond de Maasdijk in Woudrichem op doorbreken. In de ongekende hoogwaterperiode van januari en februari 1995 was Bastiaan Snoek dijkgraaf van het toenmalige Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. 25 jaar later bezoeken we met hem het bewuste dijkvak dat op springen stond.

De A2 bij Den Bosch was volledig onder water verdwenen en in Gelderland was de Bommelerwaard ontruimd. En in Woudrichem stond de Maasdijk op het punt om het te begeven.

“Daar bij dat huis”, wijst de toenmalige dijkgraaf. “Dat daar was 25 jaar geleden een heel zwakke plek in de dijk. Als er wat zou gebeuren, dan zou het daar zijn.” Het bewuste dijkvak, dat twee jaar na de hoogwatercrisis werd versterkt en verhoogd was er heel slecht aan toe. “Het water stond tot boven aan de dijk en we maakten ons hier echt zorgen over, ook omdat er op sommige plekken al water doorheen sijpelde.”

Geen paniek veroorzaken

Het waterschap, de provincie en hulpdiensten dachten heel verschillend over een eventuele evacuatie van het gebied. Een second opinion over de toestand van de dijk moest duidelijk maken of het dijkvak het zou houden of niet. Die second opinion kwam van professor Arnold Verruijt, destijds hoogleraar bodemmechanica aan de TU Delft. “Hij kwam hier naar toe”, vertelt Snoek. “En hij nam stukjes klei van de dijk in zijn mond, om de toestand van de dijk te bepalen. Uiteindelijk adviseerde hij dat er duizend vrachtwagens met zand nodig waren om de dijk te versterken.”

Het advies werd destijds niet opgevolgd om geen paniek te veroorzaken onder de bevolking. En de Maasdijk? Die hield stand.

Diepe badkuip

Als 25 jaar geleden de Maasdijk was doorgebroken was het Land van Heusden en Altena onder water komen te staan. Geografisch is de driehoek tussen Hank, Woudrichem en Aalburg een soort diepe badkuip, omgeven met dijken die het water buiten moeten houden. Bij een doorbraak was het water in Hank, het diepst gelegen punt, meters hoog komen te staan.

Zaterdag gaan zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren oefenen. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen. Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Dit is het derde deel van een driedelige serie waarin Omroep Brabant met dijkgraaf Bastiaan Snoek terugblikt op de hoogwaterperiode van 1995.

LEES OOK:

Dijken stonden 25 jaar geleden op doorbreken en er was geen evacuatieplan

Bezwijkt de dijk of houdt hij het? 25 jaar geleden stond telefoon roodgloeiend bij het crisisteam