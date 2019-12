Haperend treinverkeer tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch komt langzaam weer op gang

Vanaf kwart over zes reden er geen treinen meer tussen Eindhoven en Den Bosch. Aanleiding was een aanrijding op het station in Boxtel. Om kwart voor negen konden de eerste treinen weer rijden.

Eerder op de dag was er kort voor vier uur al een aanrijding op de overweg bij de straat Roond in Boxtel. Ook hier was de stremming rond negen uur voorbij.

Op beide trajecten werden tijdelijk bussen ingezet voor gestrande treinreizigers.