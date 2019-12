Mysterieus geluid in Valkenswaard blijft een raadsel, maar volgens de wetenschap kan het wel

Voor alle complotdenkers: het geluid wordt niet veroorzaakt door buitenaards leven. Dus wat dat betreft kan iedereen weer rustig adem halen. De korte uitleg is volgens De Groot dat geluid door werkzaamheden of industrie een paar kilometer verderop in de atmosfeer wordt teruggekaatst naar de aarde.

Koude en warme lucht

Dat vraagt natuurlijk om een iets uitgebreidere uitleg. Het heeft volgens de geofysicus te maken met het opwarmen en afkoelen van het aardoppervlak. "Overdag warmt de zon de aarde op, dan is het op aarde warmer dan op een paar kilometer hoogte. Dat merk je zelf bijvoorbeeld ook als je in een vliegtuig zit: in de lucht is het nu eenmaal kouder", legt hij uit.

Het geluid hoor je vooral als er weinig omgevingsgeluid is

‘Avonds of ’s nachts loop je de kans om zo'n 'gek' geluid te horen. "Dit komt doordat de zon er dan niet meer is om dat stukje van de aarde te verwarmen. Het aardoppervlak is dan koud. De warme lucht van overdag is opgestegen, want dat doet warme lucht, en hangt op honderden meters hoogte."

Terugkaatsen

"Daar vormt het een laag waardoor het geluiden, van kilometers verderop, terug kan kaatsen naar de aarde. Maar het klinkt dan wel heel erg vervormd", legt hij uit. Zijn er dus op paar kilometer afstand van Valkenswaard werkzaamheden, dan kan het inderdaad zo zijn dat men in Valkenswaard het mysterieuze geluid hoort.

Een hoax kan je nooit uitsluiten

Om dit geluid te horen, spelen overigens wel nog een paar andere dingen mee. Het moet 's avonds of 's nachts zijn. "Want dan heb je veel minder omgevingsgeluiden en hierdoor valt het geluid veel meer op. Daarnaast hoor je het alleen als het kouder wordt. Dit komt doordat je dan te maken hebt met de temperatuurverschillen tussen overdag en ’s avonds, alleen dan kan zo'n reflectie in de lucht ontstaan", legt hij uit.

Hetzelfde geluid?

Opvallend aan dit geluid is overigens wel dat het erg klinkt als een mysterieus geluid dat een paar jaar geleden op een andere plek werd gehoord. Op het plaatje hieronder zie je dat de twee audiofragmenten behoorlijk op elkaar lijken. "Een hoax kan je nooit uitsluiten", lacht De Groot.

"Maar als er meerdere meldingen van het geluid zijn gekomen, dan kan het gewoon echt zijn. Want dit effect bestaat", drukt hij op het hart.