Boeren en PSV-fans houden positief gevoel over aan eerste gesprek

PSV-supporters hebben donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rosenborg aan tafel gezeten met boeren. Dat gebeurde in de 'Boerenbox', met uitzicht op het veld. Uiteraard werd er, hoe kan het ook anders met boeren, gegeten. Maar er werd vooral gepraat. Over het imago van de boerensector en veel aanverwante zaken. "Wij willen waardering en daar ontbreekt het tegenwoordig vaak aan", zegt melkveehouder Frank van Genugten uit Sint-Oedenrode. Van de supporters kregen de boeren die waardering zeker wel.

Het 'tafelgesprek' tussen supporters en boeren is een initiatief van agrarische bedrijven en PSV. De boeren hopen zo iets te doen aan hun vaak negatieve imago. De belangstelling om met boeren aan tafel te zitten is enorm. Ruim tweeduizend supporters reageerden positief op een oproep. Hoe vaak de praatsessie een herhaling krijgt is nog onduidelijk, maar zeker is dat er tot het einde van dit seizoen meer volgen.

Positief

De sfeer was Brabants gezellig en gemoedelijk. Koos Hendriks uit Veghel is PSV-fan en hij kent veel boeren. Hij vindt het een fantastisch initiatief. "Ik heb vanavond geleerd dat varkensvlees dat in de supermarkt ligt uit Nederland komt en rundvlees juist vaak niet. Verder ben ik wel geschrokken van alle regeltjes waar boeren mee te maken hebben."

Een boer uit Oss die ook is aangeschoven, zegt dat er bij het publiek juist wel veel waardering is voor boeren. "Maar het is goed dat we van ons laten horen." Peter Daandels uit Mariaheide is varkensboer en PSV-supporter. Ook hij vindt het vooral gezellig en prijst de interactie tussen 'boeren en burgers'. Met zijn buurvrouw die PSV-fan en lerares in het basisonderwijs is, heeft hij een gesprek over wat kinderen op school over boeren leren. "Ze hebben het vak natuur, maar ik ben benieuwd wat de lerares er zelf van weet."

Middenstip

Na het eerste gesprek werd met champagne geklonken op een vervolg. De ambitie is groot. "Aan het einde van het voetbalseizoen wil ik één lange tafel op de middenstip, waar boeren en supporters kunnen aanschuiven om samen te eten", zegt een van de initiatiefnemers.

Na het eten kregen de deelnemers een PSV-sjaal en werd toepasselijk 'boeren' geroepen. Daarna werd gezamenlijk naar de wedstrijd tegen Rosenborg gekeken. Gelukkig was het eerste gesprek succesvoller dan de wedstrijd.