Nieuwe gasboring stuit op verzet: gemeente, waterschap en provincie gaan in beroep

Gemeente, waterschap en provincie zijn bang voor schade aan het milieu, de drinkwaterwinning en gebouwen. Volgens hen is er ook geen draagvlak in de regio en past extra gaswinning niet bij het beleid om meer milieuvriendelijker energiebronnen te gaan gebruiken.

Uitspraak

Vorig jaar werd al beroep aangetekend tegen boorplannen van Vermilion in Midden-Brabant en Waalwijk-Noord. Beide zaken liggen nu bij de Raad van State.

Vermilion mag wel gaan boren bij Loon op Zand. Gemeente, waterschap en provincie hopen dat het bedrijf daarmee wil wachten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de zaak over de boringen in Midden-Brabant.

Als Vermilion wel gaat boren, willen gemeente, provincie en waterschap de rechtbank vragen om een 'voorlopige voorziening', waardoor het bedrijf moet wachten op een uitspraak van de rechter.

