Gaskraan Groningen dicht, maar die in Brabant moet juist verder open

Mieke Schapendonk leest de brief van energiebedrijf Vermilion, met de vraag of ze mee wil werken aan een bouwkundig onderzoek. (foto: Tom van den Oetelaar)

Gaskraan in Groningen dicht, maar die in Brabant moet juist verder open

Het lijkt tegenstrijdig. In Groningen gaat in 2022 de gaskraan definitief dicht, maar in Brabant is energiebedrijf Vermilion weer een stapje dichter bij uitbreiding van gaswinning in Midden-Brabant. Het bedrijf is deze week begonnen met bouwkundige onderzoeken in huizen in de regio. Dat onderzoek is verplicht voor een definitieve vergunning. De gemeenten Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Altena en Heusden zijn tegen, net als de provincie en het waterschap.

Sommige inwoners van de gemeenten in de buurt van de gaswinningsvelden hebben een paar weken geleden een brief gekregen van Vermilion, waarin ze gevraagd wordt mee te werken aan zo'n bouwkundig onderzoek. Die inwoners zijn via de computer geselecteerd. "De computer selecteert vooral de meer kwetsbare gebouwen, waarvan te verwachten is dat deze bij een eventuele aardbeving gevoeliger zijn voor schade", schrijf Vermilion in de brief.

Gadverdamme

Mieke Schapendonk woont in zo'n 'kwetsbaar gebouw' in Waalwijk. Ze vist de brief op ons verzoek uit de oud papier-bak. "Toen ik 'm binnen kreeg, dacht ik: gadverdamme. Nee, ik was er niet blij mee."

Mieke was al op de hoogte van de gaswinning in Waalwijk. Ze volgt de actiegroep 'Niet fracken in Waalwijk' op de voet. Bij fracking wordt onder grote druk water en chemicaliën in een diepe steenlaag gebracht, zodat het gas kan vrijkomen. Het is een methode die in Midden-Brabant toegepast mag worden. Mieke Schapendonk: "We moeten ophouden met gas winnen. We gaan naar een duurzame samenleving."

Zenuwachtig

Wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand trekt namens de gemeentes in Midden-Brabant de kar in het protest tegen Vermilion. Hij vindt dat Vermilion de brief te vroeg heeft verstuurd: "We hebben een beroep aangetekend tegen de gaswinning bij de Raad van State. Zolang dat loopt, moeten we even wachten op wat de uitslag daarvan is. Elke stap die nu al wordt gezet, is voorbarig. Het veroorzaakt onrust bij mensen in het dorp. Ze worden zenuwachtig."

Mieke gaat niet meedoen aan het onderzoek: "Ik ben afgelopen week op een bijeenkomst geweest. Daar werd uitleg gegeven. Als ik meedoe, dan wordt mijn huis de norm voor een aantal gelijkwaardige huizen. Stel dat een van die huizen schade heeft en ik heb dat niet, dan hebben de eigenaars van dat andere huis wat uit te leggen. Daar pas ik voor."

Mooi en groen

Wethouder Bruijniks spreken we op het groene dak van het gemeentehuis. In de strijd tegen de gaswinning trekt Bruijniks de duurzaamheidskaart: "We hebben hier een mooie en groene omgeving en dat willen we graag zo houden. Ook over 200 jaar willen we nog steeds een mooi Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg hebben."

Primaire levensbehoefte

Vermilion meldt op de website dat gaswinning een 'primaire levensbehoefte' is: "Iedereen in Nederland heeft het nodig en ruim 90 procent van alle woningen is op het gasnet aangesloten."

Over het winnen van gas uit kleine velden, zoals in Waalwijk en omgeving, meldt het bedrijf dat het 'van nationaal belang is om de komende decennia gas uit kleine velden te winnen om de energietransitie te faciliteren."

Met betrekking tot veiligheid: "Uiteraard is gaswinning alleen dan toegestaan indien het veilig en verantwoord kan worden gewonnen."

Wel of niet fracken

"Ik vertrouw het niet", zegt Mieke Schapendonk. "De woordvoerder van Vermilion zei op de informatiebijeenkomst zegt dat er niet gefrackt wordt. En dat is gewoon een pertinente leugen. Er gaat gefrackt worden. Dat weet ik van mensen die goed op de hoogte zijn. Bij fracken worden chemicaliën gebruikt. Wat doet dat met de grond? We zitten hier in een waterwinningsgebied. Er zijn te veel risico's."

De woordvoerder op de informatiebijeenkomst was Hidde Baars. Hij nuanceert zijn uitspraak: "Het ziet er naar uit dat we, op de locatie waar naar gevraagd werd, Loon op Zand, in eerste instantie niet hoeven fracken. Het zou kunnen dat het in een later stadium een enkele keer wel nodig is. Maar er is in Nederland al 250 keer gefrackt en dat is nooit fout gegaan."

Het risico van besmetting van het grondwater is volgens Baars 'feitelijk uitgesloten', omdat het diep in de grond gebeurt, waar geen grondwater zit.

'Geen tweede Groningen'

Maar toch is wethouder Bruijniks er niet gerust op: "Gaswinning is gevaarlijk, kijk maar naar Groningen. Wij willen geen tweede Groningen zijn."