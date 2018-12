Brabantse gemeenten en provincie samen in beroep tegen omstreden gaswinning

EINDHOVEN - Als het aan Brabant ligt en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg mag er in de omgeving niet extra gas worden gewonnen. De provincie gaat samen met de gemeenten in beroep tegen het besluit van de rijksoverheid en de minister.

De landelijke overheid wil dat er extra gas wordt gewonnen in Brabant. De provincie en de Brabantse gemeenten vinden juist dat er extra geïnvesteerd moet worden in duurzame energie, in plaats van het nog meer winnen van fossiele brandstoffen.

Het winnen van fossiele brandstoffen draagt volgens hen niet bij aan klimaatneutraliteit. Bovendien zou het winnen van gas kunnen leiden tot bodemtrillingen of bodemdaling. De schade die daardoor zou kunnen ontstaan, willen de gemeenten en de provincie voorkomen.

Gas voor 300.000 huishoudens

Drie weken geleden maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de gaswinning in Loon op Zand blijft doorgaan. Sinds 1995 wordt er gas gewonnen uit een veld bij Loon op Zand en sinds 2005 uit het gasveld Loon op Zand Zuid.

Minister Wiebes stemde op 14 november in met een definitief plan voor meer gaswinning. Het bedrijf Vermilion Energy Netherlands mag daardoor 447 miljoen kubieke meter gas winnen tot en met 2026. Dat is genoeg om 300.000 huishoudens een jaar van gas te voorzien.

1,6 miljoen kubieke meter gas

Een maand geleden werd bekend dat ook de gaswinning in Waalwijk mag doorgaan én mag worden uitgebreid. Daar verwacht het bedrijf Vermilion zo'n 1,6 miljard kubieke meter aardgas uit het veld te kunnen halen.

Tot en met 20 december kan er een beroep worden ingediend bij de Raad van State over het winningsplan in Waalwijk. De deadline om beroep in te dienen tegen de gaswinning in Loon op Zand ligt op 27 december. Binnen een jaar doet de Raad van State uitspraak.