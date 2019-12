Crosser die met zijn auto op het publiek inreed in Leende, voor het eerst voor de rechter

De rechtszaak tegen de man die in september na crosswedstrijden opzettelijk het publiek in reed waardoor vijf mensen gewond raakten, begint maandag. Het gaat om een 21-jarige man uit het Limburgse Reuver, die boos was omdat er een race was afgelast vanwege de droogte.

Het gebeurde allemaal op zondag 15 september in Leende. Daar was een autocross-evenement aan de gang, zoals De Kempen Cross die dertien keer per jaar organiseert. Er waren rond vijf uur al twee races geweest. De derde kon niet doorgaan omdat de grond te droog was. Het zou niet veilig genoeg zijn om nog een race te laten rijden.

Prijsuitreiking

Even na vijf uur was daarom de prijsuitreiking in volle gang. Ondertussen hoorde organisator Rowin de Bruijn een auto starten en keek om: "Ik zag mensen de lucht in vliegen en hoorde een hoop geschreeuw. Het was waanzin."

Een crossauto was doelbewust op het publiek ingereden. Volgens De Bruijn wilde de man daarna nog verder rijden. De Bruijn hield daarop samen met een aantal andere mensen de auto tegen. De wielen kwamen vast te zitten in het zand en de groep hield de chauffeur tegen tot de politie kwam.

Er bleken direct al vier mensen flink gewond te zijn geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een kind was gewond aan zijn been en mocht zondagavond weer naar huis. De drie volwassenen moesten blijven. Een van hen had een hoofdwond, de andere twee hadden gebroken benen.

De vijfde gewonde is Harm Traa uit Kaatsheuvel. Toen de auto van de Limburger vast kwam te zitten in het zand, wist hij het portier open te gooien en na een worsteling kon hij de sleutel uit het contactslot halen. De Limburger sloeg hem daarbij een paar keer met een helm op het hoofd en brak zijn pink. In eerste instantie leek het wel goed te gaan met Harm, maar een dag later zakte hij thuis in elkaar.

Tien euro

Langzaam werd duidelijk wat er gebeurd was. De Limburger was boos geworden omdat de laatste race niet doorging. Hij had daaraan mee willen doen. Hij eiste zijn inschrijfgeld van tien euro terug, maar dat kreeg hij niet. Hij raakte daarna zo buiten zinnen dat hij in zijn auto stapte, de motor startte en doelbewust op het publiek inreed.

De Limburger zit nog steeds in voorarrest. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Maandag begint een zogeheten pro-formazitting. Dan wordt waarschijnlijk bepaald of hij vast blijft zitten en wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak begint.

