Grote politiemacht houdt bij Oirschot boeren tegen die oprukken richting Eindhoven Airport

Een grote politiemacht heeft bij Oirschot de weg afgezet. Zo houden ze boeren tegen die onderweg zijn naar Eindhoven Airport. Een groep trekkers is via een andere route onderweg naar het vliegveld.

Wat de boeren precies van plan zijn is onbekend. Er is gesproken over het bezetten van de luchthaven, maar ook over een paar rondjes rijden rond het vliegveld.

Honderden boeren kwamen vrijdag naar het provinciehuis om daar van zich te laten horen tijdens het provinciedebat. Provinciale Staten vergaderen daar over stikstofmaatregelen.

Koers richting Eindhoven

In de loop van de ochtend werd duidelijk dat Farmers Defence Force de uitkomst van dat debat niet af zou wachten. Er werden harde maatregelen aangekondigd 'op plekken waar de economie van Brabant pijn kan worden gedaan'.

Rond kwart voor twee werd duidelijk welk doel de boeren voor ogen hebben: Eindhoven Airport. Een lange stoet tractoren vertrok vanaf het provinciehuis en zette via de snelweg koers richting Eindhoven. Er werd gesproken over het bezetten van de luchthaven, maar ook over rondjes rijden rond het vliegveld.

ME

Er zou een groot aantal ME-busjes gesignaleerd zijn bij Engelen. Ook onze verslaggever die op een van de trekkers meereed naar Eindhoven, zag veel ME. De politie liet weten de stoet te begeleiden en zichtbaar aanwezig te zijn. Verder wordt niet ingegaan op specifieke maatregelen die nu getroffen worden of zijn.



Onze verslaggever zag bij legerplaats Oirschot een flink aantal ME-ers. Daar werd ook de weg afgezet.