Gebiedsverboden opgeheven voor aantal verdachten groepsverkrachting Den Bosch

DEN BOSCH -

Voor enkele inwoners van Den Bosch is het gebiedsverbod, dat ze hadden gekregen wegens een groepsverkrachting, ingetrokken. Het is niet bekend waarom burgemeester Jack Mikkers dit besluit heeft genomen. “Maar”, zo meldt een woordvoerster van de gemeente, “waar nodig, treden we op. We hebben gebiedsverboden klaar liggen zodra daar aanleiding voor is.”