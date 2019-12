Jongen schiet in uitgaansgebied: voor straf jaar in jeugdgevangenis en cursus zich te gedragen

Een jaar jeugdgevangenis, waarvan 186 dagen voorwaardelijk, en de verplichting een training te volgen om zijn agressie te leren beheersen. Dit kreeg een jongen van zeventien uit Rosmalen vrijdag opgelegd bij de rechtbank in Den Bosch. Hij stond terecht voor poging tot doodslag, omdat hij tijdens het uitgaan had geschoten.

De knaap mag ’s avonds en ’s nachts niet meer in het uitgaansgebied van Den Bosch komen, zo bepaalde de rechter ook. Aanleiding voor deze straffen is een schietpartij, eind mei in het hartje van de stad, in de omgeving van de Torenstraat. Dit gebeurde na een ruzie.

Geraakt in onderarm

De schoten werden gelost door de jongen uit Rosmalen, zo acht de rechter bewezen. Een man van negentien uit Den Bosch raakte lichtgewond aan een onderarm. De verdachte heeft zeker twee keer geschoten. De twee hadden volgens de rechter al enige tijd een conflict met elkaar.

De officier van justitie vindt dat er sprake was van poging tot doodslag. Volgens de rechtbank kon dit niet worden bewezen: de verdachte richtte naar de grond richtte toen hij schoot. De jongeman is wel veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling.

Wapen nog spoorloos

Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank mee dat de verdachte met een schietklaar wapen de confrontatie heeft gezocht. Hij nam hiermee het risico op een geweldsescalatie voor lief. De verdachte wil niet zeggen hoe hij aan het wapen is gekomen en aan wie hij dit na het incident heeft gegeven. Het wapen is nog niet teruggevonden, zodat het wapen mogelijk opnieuw kan worden gebruikt.

Ook weegt mee dat het schietincident in een uitgaansgebied was op een tijdstip waarop veel publiek aanwezig was. Volgens een psycholoog is bij de dader sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.

