Van volledige steun tot schaamte en afschuw: wisselende reacties op optreden Farmers Defence Force

De meerderheid van de stemmers blijft ondanks de hardere acties achter de boeren staan. Vrijdag blokkeerden de boeren de toegangswegen naar Eindhoven Airport. "Wie niet horen wil moet maar voelen", zegt Glenn uit Tilburg. Michiel vult aan: "Het is voor de boeren de dood of de gladiolen. Dus ik begrijp dat ze zich tot het uiterste gaan verzetten." Mark uit Den Bosch is ook overduidelijk een fan van de acties: "Natuurlijk blijf achter de boeren staan, al moet ik zelf hooi vreten."

'Pak niet de gewone burger'

Toch zijn er ook twijfels, bijvoorbeeld over de veiligheid. "Ik begrijp hun woede wel en als ik dan een beetje moet improviseren voor de goede zaak dan moet dat maar. Zolang er maar geen mensen in gevaar gebracht worden", vindt Silvia uit Volkel. En ook het draagvlak onder de bevolking wordt niet uit het oog verloren door Dirk. Hij schrijft: "Op zich sta ik achter de boeren, maar met deze harde acties, ben ik bang dat ze de sympathie van de bevolking verliezen."

Dat gebeurt volgens Robin uit Valkenswaard wel bij haar. Zij is absoluut niet te spreken over de actie waardoor mensen hun vlucht misten of dreigden te missen. "Mensen hebben veel geld en tijd verloren doordat ze hun vlucht hebben gemist. Dat is niet eerlijk. Ze moeten de industrie zelf pakken, de politiek zelf en niet de normale burger." Stefan uit Zevenbergen vult aan: "Ik snap wel dat ze ruzie hadden met boze reizigers."

'Vergelijking met joden te ver'

Belangrijkste reden om nu echt klaar te zijn met FDF en hun acties, is toch wel de uitspraak van Mark van den Oever waarin hij de situatie met de boeren vergelijkt met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. "Als boerendochter, werkzaam in de agrarische sector, schaam ik me. Diep. Verschrikkelijk, hoe durf je deze vergelijking te maken", schrijft Jantine.

Ook voor Bea uit Eindhoven gaat die vergelijking veel te ver. Volgens haar heeft Van den Oever veel te weinig of zelfs geen kennis van de geschiedenis. Sjoerd is het daarmee eens: "Ik begrijp niet waarom iedereen zoveel respect heeft voor de boeren. Om van die voorman van de FDF maar te zwijgen. Die vent zouden ze direct voor langere tijd vast moeten zetten!"

Omroep Brabant peilde in Oirschot de stemming rond de boerenprotesten. Bekijk de reacties in de video: