Ontslag Mark van Bommel is niet des PSV’s, maar niemand kijkt ervan op

Een trainer ontslaan is iets wat in Eindhoven niet vaak gebeurt en daarmee is het niet des PSV’s. Eerder kregen onder meer Fred Rutten en Erik Gerets hun ontslag bij PSV.

Toch werd zo’n anderhalve week geleden al duidelijk dat het twee voor twaalf was voor Van Bommel. Algemeen directeur Toon Gerbands gaf toen een interview over de crisis in Eindhoven en de positie van de trainer. Uit zijn woorden kon toen enigszins afgeleid worden dat een slecht resultaat als afgelopen zondag tegen Feyenoord, de doorslag kon geven. En dat is nu dus ook gebeurd.

Tekst gaat verder onder de video.

LEES OOK: PSV ontslaat coach Mark van Bommel: 'Het verval is te groot en PSV-onwaardig'

Maar eigenlijk kijkt niemand op van de beslissing van PSV. Want de resultaten waren al weken wisselvallig en zeer matig. Van de laatste twaalf duels won PSV maar twee keer en verloor het zelfs zes keer.

En het waren geen kleine nederlagen als je kijkt naar bijvoorbeeld de verliespartijen in de Europa League op bezoek bij LASK Linz en Sporting Portugal (respectievelijk 4-1 en 4-0). En ook het zogenoemde uitsyndroom van PSV wekt zorgen. De laatste uitoverwinning lijkt alweer een eeuwigheid geleden, toen PSV op 3 oktober op bezoek bij Rosenborg BK wist te winnen.

Ook het spel van de Eindhovenaren viel tegen de afgelopen weken en ook daar was weinig verbetering zichtbaar. Gek genoeg speelde PSV tijdens de topper tegen Feyenoord niet eens zo slecht, maarde persoonlijke fouten van onder meer Olivier Boscagli en Denzel Dumfries en falende afronding van de aanvallers doen trainer Van Bommel dus de das om.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Opvolger

Alles gaat snel in de voetballerij en dus wordt er ook al druk gespeculeerd over een mogelijke opvolger van Van Bommel. PSV moet daar van tevoren ook aan gedacht hebben en het lijkt op dit moment de meest logische oplossing dat Ernest Faber de taken van Van Bommel tijdelijk gaat overnemen. Faber is nu hoofd jeugdopleiding bij PSV, maar zou beide taken korte tijd kunnen combineren.

Aan het begin van de maandagmiddag reageert technisch manager John de Jong op het ontslag van Mark van Bommel. Dan zal ook duidelijk worden wie de taken van de Limburger al dan niet tijdelijk gaat overnemen.