Stadsprediker Arnol Kox schittert op 'Kei Foute Kersttrui' en de eerste kreeg hij zelf

De kersttrui met Arnol duikt af en toe op op social media en hij werd gedragen door de hoofdrolspeler in de film 'Een Kei Fijne Film' ook gemaakt in opdracht van Eindhoven365. Die film werd halverwege november gelanceerd en dat was meteen de start voor de verkoop van de trui.

De trui was voor het eerst te zien in 'Een Kei Fijne Film'. (Foto: Eindhoven365)

"We hebben een beperkte oplage laten maken van tweehonderd stuks", vertelt Edwin. "Hoewel we relatief weinig reclame maken is ruim de helft van de truien al verkocht. Natuurlijk komen de meeste kopers uit Eindhoven, maar we zien ook bestellingen uit de Randstad en de rest van Brabant."

Op de achterkant van de trui zie je Arnol op de rug met het pamflet 'Thank God it's Eindje'. "'Eindje' is straattaal voor Eindhoven en slaat niet op het naderende einde van de bekende stadsprediker", verzekert Edwin. Arnol heeft een zware periode in het ziekenhuis achter de rug. Hij heeft een ongeneeslijke aandoening aan zijn beenmerg. Zijn dagen zijn geteld, alleen kan geen dokter hem voorspellen hoeveel tijd hij nog heeft.

De achterkant van de Arnol-kersttrui. (Foto: Eindhoven365)

"We hebben de trui helemaal in overleg met Arnol gemaakt", ligt Edwin toe. "We zijn daarvoor speciaal bij hem langsgegaan. Het was best spannend. Het voelde net alsof je toestemming vraagt aan je schoonvader om te mogen trouwen. Gelukkig vond hij het alleen maar leuk. We krijgen ook geen negatieve reacties. Natuurlijk heeft Arnol zelf ook een Kei Foute Kersttrui. Hij kreeg de eerste."