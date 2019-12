Ernest Faber wordt tot einde van het seizoen trainer van PSV

Ernest Faber (48) is tot het einde van dit seizoen trainer van PSV. Dat maakte de voetbalclub maandagmiddag bekend. Faber was tot voor kort het hoofd van de jeugdopleidingen van PSV.

Faber neemt per direct de functie van Mark van Bommel over. Van Bommel werd maandagmorgen door de club ontslagen na aanhoudende slechte resultaten. Ook de assistenten van Van Bommel, Reinier Robbemond en Jurgen Dirkx, verlaten per direct de club. Bert van Marwijk, die betrokken was als adviseur, moet ook het veld ruimen.

Ruud Hesp en Boudewijn Zenden assistenten

In een persconferentie maandagmiddag maakte technisch directeur John de Jong ook bekend dat Ruud Hesp en Boudewijn Zenden de assistenten worden van Faber. In de komende weken wordt de technische staf verder aangevuld. PSV speelt deze maand nog twee wedstrijden, woensdag in de KNVB Beker tegen GVVV en zaterdag in de competitie tegen PEC Zwolle.

De 48-jarige Faber speelde zelf van 1990 tot 2004 voor de Eindhovenaren. Hij was eerder trainer FC Eindhoven, NEC en FC Groningen. Bij PSV was hij tot maandag het hoofd van de jeugdopleidingen. In 2014 was Faber voor een aantal wedstrijden als hoofdtrainer naar voren geschoven toen voormalig trainer Phillip Cocu een operatie onderging.

LEES OOK: PSV ontslaat coach Mark van Bommel: 'Het verval is te groot en PSV-onwaardig'