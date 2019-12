'Een zwarte dag voor PSV', zegt technisch manager John de Jong

Technisch manager John de Jong noemt het wegsturen van Mark van Bommel als trainer van PSV een grote nederlaag voor de club. ''Het is een zwarte dag in de historie. Op deze manier wil je de samenwerking met een icoon van de club niet beƫindigen.''

De Jong noemt de belabberde resultaten van dit seizoen ook gedeeltelijk zijn schuld. “Als clubman doet dit pijn. Gezamenlijk hebben we de selectie samengesteld. Niet alle aankopen voldoen op dit moment aan de verwachtingen. Dat reken ik mezelf aan. Het is een nederlaag voor iedereen. Staf, spelers en directie. Het besluit is uiteindelijk genomen na een lange periode van overwegen.”

PSV-onwaardig

De keuze om niet verder te gaan met Van Bommel valt ook algemeen directeur Toon Gerbrands zwaar. Hij noemt het een van de moeilijkste beslissingen die hij in zijn lange loopbaan in de sportwereld heeft moeten nemen. Dat zei Gerbrands maandag op het trainingscomplex van de club. "Beslissingen die ik in andere tijden heb genomen, hadden niet deze impact."

Voor Gerbrands was het de nederlaag bij Feyenoord die uiteindelijk de doorslag gaf bij de leiding van PSV. "Ik denk dat wij er alles aan hebben gedaan om het tij te keren. Er komt een moment dat wij denken: dit is PSV-onwaardig. Je probeert heel lang te steunen en te helpen. Totdat je denkt dat het belang van PSV boven het belang van Mark van Bommel gaat."

LEES OOK: Ernest Faber wordt tot einde van het seizoen trainer van PSV