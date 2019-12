Bram (21) bouwt als boer een nieuw leven op in Duitsland: 'Ik heb hier een betere toekomst' [VIDEO]

HEESWIJK-DINTHER -

Het was een enorme stap voor Bram van Beekveld uit Heeswijk-Dinther: op 21-jarige leeftijd verhuizen naar Duitsland om daar een melkveehouderij over te nemen. Toch heeft hij het prima naar zijn zin bij onze oosterburen. "Ik voel me hier meer welkom." Volgens zijn vader Theo had Bram geen andere keus: "Er is bijna geen toekomst meer voor jonge boeren in Nederland." Bekijk in de video hoe het nu met Bram gaat.