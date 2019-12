Boeren maken zich alsnog op voor actiedag, waarschijnlijk hand in hand met bouwers

Het heeft er alle schijn van dat boeren morgen toch massaal op pad gaan om actie te voeren. De rechter verbood actiegroep Farmers Defence Force dinsdagochtend om de gang van zaken bij distributiecentra te verstoren. Nu lijkt het erop dat boeren zich woensdagochtend in alle vroegte op een groot aantal plekken alsnog verzamelen, alleen niet onder de vlag van FDF. Waar zij dan vervolgens heen gaan, horen de boeren pas op die verzamelpunten. "Waar we naartoe gaan, weet ik echt niet."

Verschillende boeren die Omroep Brabant benaderd heeft, geven aan te wachten op 'instructies'. Een boer uit het westen van de provincie stelt: "Jullie kunnen wel iets verwachten morgen, daar kun je zeker van zijn."

Een ander vertelt: "Wij verzamelen morgen op verschillende plekken met ongeveer vijftig trekkers per verzamelpunt. Daar horen we dan waar we vervolgens naartoe gaan. Dat was al zo en is onveranderd. Wij hebben nooit gehoord dat we naar distributiecentra zouden gaan, volgens mij is dat ook nooit de bedoeling geweest."

Een derde boer geeft aan: "Waar we naartoe gaan weet ik echt niet, maar ik denk wel dát we gaan." Een rondje langs de social media waarop boeren zich roeren, doet ook vermoeden dat er woensdag toch wel iets gaat gebeuren.

Samen met de bouwers

Farmers Defence Force geeft aan 'monddood te zijn gemaakt' door de rechter. Maar de uitspraak die dinsdagochtend is gedaan, geldt bijvoorbeeld niet voor de bouwers. De stichting Bouw in Verzet (BIV), niet te verwarren met actiegroep Grond in Verzet, doet online de volgende oproep: “Gezien de gerechtelijke uitspraak tegen FDF en het afbreken van iedere geplande actie, roepen wij, stichting Bouw in Verzet, jullie op om je massaal aan te sluiten bij onze groepen."

BIV is naar eigen zeggen een kleine groep jonge ondernemers. Ze horen niet bij de actiegroep Grond in Verzet, die onder andere de grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag organiseerde. Er zijn verzamelplaatsen voor de acties in Tilburg en Helmond. De groep roept om woensdag allemaal gas te geven.

Boeren lijken zich inderdaad aan te sluiten bij de bouwers of op persoonlijke titel in actie te komen. Het bestuur van FDF blijft zo buiten schot. Boeren waarschuwen elkaar op social media om FDF vlaggen thuis te laten.

'Doelen aanpassen'

Distributiecentra en 'andere bedrijfslocaties' aangesloten bij het Centraal Bureau Levensmiddelen zijn na de uitspraak van de rechter van dinsdagochtend even geen interessant speelveld voor de boeren. Voeren ze daar actie en wordt daardoor de bedrijfsvoering verstoord, dan kost dat Farmers Defence Force 100.000 euro per locatie. Wat dan wel de 'doelen' zullen zijn woensdag, lijkt zelfs voor het gros van de boeren nog onbekend.

