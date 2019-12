Slechts één tip na tonen beelden brandstichters die vier mensenlevens in Oss in gevaar brachten

OSS -

Nog maar één tip kwam er tot nu toe binnen bij de politie na het tonen van de beelden van de vermoedelijke brandstichters die in Oss het huis van een jong gezin in brand zetten. Het gezin met twee jonge kinderen wist begin december net op tijd aan de vuurzee ontsnappen. "Vier mensenlevens kwamen in gevaar, dat van een baby nota bene", zo schreef de politie over de brand.