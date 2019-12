Toch demonstraties bij distributiecentra Jumbo en Albert Heijn, ondanks verbod van de rechter

TILBURG/VEGHEL -

De demonstrerende boeren hebben woensdagochtend de weg bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg geblokkeerd. Ook bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda staan boeren. In een van de appgroepen van de demonstranten wordt opgeroepen om actie te voeren bij verschillende distributiecentra. De rechter had dinsdag blokkades verboden.