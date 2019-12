Toch demonstraties bij distributiecentra, boeren staan bij Jumbo in Breda en Albert Heijn in Tilburg

Actie bij Jumbo in Breda (Foto: Tom van der Put / SQ Vision)

Boeren bij het DC in Tilburg (Foto: Toby de Kort)

Verslaggever Thomas van Groningen over de acties bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg

TILBURG/VEGHEL -

De demonstrerende boeren hebben de weg bij het distributiecentrum (DC) van Albert Heijn in Tilburg geblokkeerd. Ook bij het DC van Jumbo in Breda staan boeren. In van de appgroepen van de demonstranten wordt opgeroepen om actie te voeren bij verschillende distributiecentra.