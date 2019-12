Eindhoven tekent voor grootschalig deelautoproject, in 2021 zo'n 100.000 deelauto's

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) tekent hiervoor woensdag een akkoord met tal van partijen en de gemeenten. Volgens onderzoek van de stichting Natuur & Milieu staat een auto gemiddeld 23 uur per dag stil. Het delen van een auto zorgt niet alleen voor 8 tot 13 procent minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en minder fijnstof en stikstof, ook verlaagt het de parkeerdruk, aldus Van Veldhoven.

Dit jaar 515.000 autodelers

Dit jaar maken zo'n 515.000 mensen gebruik van een deelauto, zo'n 115.000 autodelers meer ten opzichte van 2018. Deelauto’s komen vaak in de plaats van een eigen tweede auto.

Bij de plattelandsgemeenten die woensdag tekenen voor de Green Deal Autodelen II zitten geen Brabantse gemeenten. De gemeenten die meedoen zijn Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, De Fryske, Marren, Goeree-Overflakkee, Hof van Twente, Het Hogeland, Hollands-Kroon, Horst aan de Maas, Hulst, Medemblik, Midden-Drenthe, Opsterland, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Schouwen-Duiveland, Sluis, Twenterand en Westerveld.

'Niet in je uppie van a naar b'

In oktober kondigde het provinciebestuur al aan meer in te willen zetten op deelauto's. "Het wordt steeds drukker op de Brabantse wegen en natuurlijk blijven we investeren in het aanpakken van knelpunten", aldus provinciebestuurder Christophe van der Maat. "Maar we zullen ook stappen voorwaarts moeten maken door meer mobiliteit met elkaar te delen. Niet langer in je uppie van a naar b, dat gaan we als provincie stimuleren."