Is er naast alle kerststress nog tijd voor ontspanning? Jazeker: onze 5 weekendtips

Kerststal Sint-Jan in Den Bosch (tot en met 12 januari)

Geen Kerstmis zonder een bezoek aan de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch. De kerststal in de Bossche kathedraal is een van de mooiste in onze provincie. Elk jaar weer staan er lange rijen bezoekers voor de deur om de kerststal te bezoeken. Het thema van de kerststal is: ‘Hij zal een man van vrede zijn’. Dit jaar zijn er voor het eerst ook zwevende engelen te zien bij de kerststal.

De openingstijden van de kerststal: Maandag tot en met zaterdag: 10.00 tot 16.30 uur. Op zondagen van 13.30 tot 16.30 uur. Van eerste kerstdag tot en met 5 januari open tot 18.00 uur. Kom je met de auto of met het openbaar vervoer, plan dan hier je reis.

Heb je de smaak te pakken en wil je een kerststallenroute bezoeken, ga dan eens naar de Kribkesroute in Liempde.

Avondkerstloop in Nispen (zaterdag)

Sportievelingen die de komende dagen nog even flink willen bewegen voordat ze aanschuiven bij het kerstdiner, kunnen zaterdagavond terecht bij de Avondkerstloop in Nispen. De start van het hardloop- en wandelevenement is vanuit de kerk op het Kerkplein. De deelnemers kunnen verschillende afstanden afleggen, voor de liefhebbers is er zelfs Nighttrail uitgezet in de omgeving van Nispen. Via de website kun je alvast inschrijven. Het programma begint om 16.30 uur. Kom je met de auto of het openbaar vervoer, dan kun je hier je route plannen.

Winterkasteel in Helmond (van zaterdag tot en met 5 januari)

Het kasteel Helmond is tot en met 5 januari omgetoverd tot Winterkasteel Helmond. Het kasteel is volledig in kerstsfeer gebracht waarbij de wensboom en de Kerstman niet zullen ontbreken. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten zoals een verhalenverteller, fotoshoot met de arrenslee, een zoldertour en een rondleiding met een gids door het kasteel. Je vindt het Winterkasteel Helmond aan het Kasteelplein 1. Het kasteel is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag kun je het kasteel bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Kom je met het openbaar vervoer, dan is het vanaf het station tien minuten lopen naar het Kasteelplein. Reis je met de auto dan is dit de route.

Rondleiding Koepelgevangenis in Breda (van zaterdag tot en met 5 januari)

Altijd al een kijkje willen nemen achter de muren in de koepelgevangenis in Breda, een van de markantste gebouwen van de stad? Van zaterdag tot en met 5 januari kun je deelnemen aan een rondleiding in de gevangenis en het terrein eromheen. Met een gids loop je niet alleen door de koepelgevangenis maar ook langs de kapel, vrouwengevangenis, verschillende luchtplaatsen en het oude gerechtsgebouw. Daarnaast kun je nog deelnemen aan een Betoverende Bajestocht. Dit is een interactieve speurtocht waarbij je via QR-codes puzzels en raadsels moet oplossen. De data en tickets voor de Betoverende Bajestocht (7,70 euro per persoon) en de kerstrondleidingen (9,25 euro) kun je online reserveren. Vanaf station Breda wandel je in een kwartier naar de koepelgevangenis aan de Nassausingel 26. Kom je met de auto dan kun je het beste parkeren op het Chasséveld.

Schaatsen in Brabant (zaterdag en zondag)

Reusel, Best, Vught, Schijndel, Breda, Oisterwijk, Deurne, Valkenswaard, Geldrop en Eindhoven; waar is tijdens de kerstperiode in Brabant geen ijsbaan te vinden? Tussen de kerstdiners en borrels door is het heerlijk om even de benen te strekken voor een wandeling of om een bezoek te brengen aan de schaatsbaan in de buurt. Lekker even de ijzers onderbinden en pootje-over de bochten nemen. En zou die pirouette nog lukken na al die jaren? Grote kans dat er naast de schaatsbaan ook nog een koek-en-zopietent is of Glühwein wordt geschonken. Veel schaatsplezier!

