Eindhoven Airport overtreft zichzelf: ruim twee miljoen passagiers in derde kwartaal

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was er sprake van een stijging met bijna acht procent. London Stansted was de meeste populaire bestemming. Ongeveer 4,5 procent, ofwel ruim negentigduizend passagiers, vloog vanaf Eindhoven Airport op de Engelse hoofdstad. Het tweede kwartaal van dit jaar leverde het Eindhovense vliegveld ook al recordcijfers op.

Meer en vollere vliegtuigen

Eindhoven Airport is na Schiphol het drukste vliegveld van ons land. De stijging in het derde kwartaal van dit jaar was een gevolg van een toename van het aantal bestemmingen en een hogere bezettingsgraad per vliegtuig.

Naar London Stansted vloog vijftig procent meer passagiers dan in het derde kwartaal van 2018. In die periode stond dit vliegveld nog op plaats zeven. Boedapest en Malaga waren deze zomer een goede tweede en derde voor mensen die Eindhoven verkozen boven bijvoorbeeld Schiphol of vliegvelden in België of Duitsland.

Andere vliegvelden in de min

De belangstelling voor vluchten vanaf Breda International Airport (ofwel Seppe) en Kempen Aiport in Budel nam in de maanden juni, juli en augustus dit jaar af in vergelijking met 2018. Ook dat heeft het CBS becijferd.