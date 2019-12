Xtc-lab naast een speeltuin: verdachten moeten de cel in én dokken

Het drugslab in de schuur in Roosendaal.

De rechtbank in Breda heeft celstraffen opgelegd aan de mensen die een drugslab runden naast een speeltuin in Roosendaal. Ze moeten ook criminele winst ophoesten. Het xtc-lab in de schuur bij een hoekhuis in de Voorstraat werd bijna een jaar geleden ontdekt na een tip uit de buurt. Toen de politie aankwam, sloegen enkele mannen op de vlucht.

Een van die mannen was Nordin van O. (28). De Roosendaler kon worden opgespoord en kreeg de hoogste straf: vijf jaar cel. Dat was ook geëist. Bovendien moet hij 150.000 euro betalen aan de staat. Dat bedrag is volgens de rechtbank de criminele winst die hij maakte. De Roosendaler was de centrale figuur in het lab en een van de makers van de drugs, volgens de rechters.

Familie

Het gezin dat in het hoekhuis woonde was ook vanaf het eerste begin verdacht. Het was hun schuur, tuin en huis. Vader Hans M. (55), moeder Maatje (52) en zoon Armando (24) kregen ook celstraffen. Pa moet twintig maanden de cel in en zijn vrouw twaalf maanden. Ze moeten ook ieder 15.000 euro betalen aan de staat, hun geschatte criminele winst.

De zoon kreeg zes maanden cel, omdat zijn rol beperkter was. Hij heeft zijn straf intussen in voorarrest al uitgezeten.

Pillen

Het drugslab zat in de schuur achterin hun tuin. Volgens deskundigen is er xtc gemaakt en mogelijk wel 2,8 miljoen xtc-pillen. Het lab bestond meer dan een jaar. De pillenmachine was uit elkaar toen de politie binnen viel. Mogelijk waren ze het lab aan het afbreken.

Voor politie en OM is het altijd duidelijk geweest dat niet iedereen is gepakt in deze zaak. De hoop is dat ze toch een keer tegen de lamp lopen dankzij dna-sporen die zijn gevonden.

