Opnieuw gezocht naar vermiste Max Meijer, deze keer in het water

De 23-jarige Max verdween in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december in Antwerpen. Hij was daar samen met een vriend gaan stappen. Ze eindigden samen in een kebabzaak aan de Schippersstraat in Antwerpen. Rond half zes vertrok Meijer in zijn eentje te voet in de richting van het museum.

Sonar

Bij de zoektocht donderdag is onder meer met sonarapparatuur gezocht. Daarbij waren ook zes familieleden van Max aanwezig. Rond twee uur werd de zoektocht gestaakt. De politie gaat vrijdag opnieuw zoeken.

Dinsdagavond besteedde het Belgische opsporingsprogramma Faroek nog aandacht aan de vermissing. Die uitzending leverde zo'n twintig tips op. De politie is vooral op zoek naar één man. Hij is gefilmd terwijl hij een jas over zijn arm draagt, die veel op die van Max lijkt.



De politie doorzocht een stuk water voor het Antwerpse Museum aan de Stroom. (foto: Willy Piasecki)