Wolf waarschijnlijk actief in Boekel: 'Drie schapen zijn dood en hun vlees ligt meters verderop'

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de wolf actief is in Brabant. Begin deze week werd een wolfachtige viervoeter nog min of meer toevallig gefilmd. De afgelopen twee nachten zijn drie schapen in de gemeente Boekel waarschijnlijk door een wolf doodgebeten. Schapenhouder Rini van de Broek is ervan overtuigd dat er een wolf actief is . "De schapen zijn allemaal in de nek gebeten en de stukken vlees en bot lagen meters verderop."

Rini voelt zich als bestuurder voor schapenhouderijen verantwoordelijk te waarschuwen voor de wolf. Begin deze week werd het eerste schaap doodgebeten in Boekel. "Toen werd er gezegd dat een wolf doorreist dus dat we hier in de omgeving veilig zouden zijn. Maar nu zijn er twee schapen in Venhorst doodgebeten, dat ligt vijf kilometer verderop."

Angst

Rini die zelf ook schapen heeft zegt dat de angst is toegeslagen onder de schapenhouders. "Je kunt je kudde niet beschermen. Een grazende kudde kun je hooguit afschermen met een elektrische afzetting van minimaal 1 meter 40 hoog, anders springt de wolf eroverheen. Om die afzetting telkens te verplaatsten, is niet te betalen."

Een dierenarts en een DNA-expert is deze week naar de gedode dieren komen kijken. "Hun eerste reactie is ook dat er een wolf actief is. Over een maand krijgen we de definitieve uitslagen. "

Doodstrijd

"Alle dieren zijn van voren aangevallen. Andere roofdieren zoals een vos valt van achteren aan", begint Rini uit te leggen waarom de wolf verdacht wordt. "Ze hebben allemaal een nekbeet. De kracht waarmee dat gebeurd is, de beten tot op het bot en de achtergebleven stukken vlees en bot die wijzen op een enorme doodstrijd. Het zijn allemaal tekenen dat een wolf bezig is geweest."

In Drenthe zijn er al tientallen schapen slachtoffer geworden van wolven. Rini maakt zich niet alleen druk over de toekomst van schapenhouderijen maar ook voor hondenbezitters, veulentjes en kinderen. "Die wolven zullen steeds minder bang worden. We leven hier veel meer op elkaar dan in Duitsland waar hele roedels wolven in de luwte leven."

Juichstemming

Wat de impact is op de schapen die bij de aanval aanwezig waren is afwachten. "Veel schapen zijn nu drachtig. Wat zal het gevolg zijn voor de lammetjes. Zullen er abortussen zijn door stress die de schappen hebben gehad? Worden er schapen ziek?" Rini zit vol vragen, onzekerheden en angst. "Ik wil vooral de juichstemming dat de wolf weer gesignaleerd is na zoveel jaar temperen, zo leuk is het allemaal niet."

