Kassencomplex gesloten in Veen vanwege mogelijke verstoring openbare orde

Een kassencomplex op de Tuinstraat in Veen is donderdag voor drie maanden gesloten door burgemeester Lichtenberg. Er bestaat een ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde volgens de gemeente Altena.

Wat die verstoring precies inhoudt wil de gemeente niet zeggen. "We kunnen verder geen mededelingen doen over waarom deze locatie precies is gesloten, maar er zijn moverende reden", laat een woordvoerster weten. Volgens omwonenden zou er in het kassencomplex aan auto's gewerkt worden.

Het dorp Veen wordt met oud en nieuw al jaren geteisterd door autobranden.

