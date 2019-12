Kassencomplex in Veen voor drie maanden gesloten, er zou aan crossauto's gesleuteld worden

Burgemeester Lichtenberg van de gemeente Altena heeft donderdag een kassencomplex aan de Tuinstraat in Veen voor drie maanden gesloten. Er bestaat een ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde, meldt de gemeente.

Donderdagmorgen werd er bij een meerdere bedrijven in Veen een controle gehouden door onder meer de gemeente en politie. "In het kassencomplex werden zaken gevonden die voor de burgemeester reden waren om het complex meteen te sluiten."

Verder wil de gemeente Altena geen toelichting geven wat er precies is gevonden bij het bedrijf op de Tuinstraat en wat die mogelijke ordeverstoring precies inhoudt. "Dat doen we om verdere onrust in het dorp te voorkomen."

Volgens omwonenden zou een vriendengroep in het kassencomplex aan auto's sleutelen. Een van hen laat aan Omroep Brabant weten dat de auto's bedoeld zijn om mee te crossen.

Het dorp Veen wordt met oud en nieuw al jaren geteisterd door autobranden.

