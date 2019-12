Stikstofuitstoot bij Amercentrale fors achteruit door nieuwe vergunning

RWE vroeg de vergunning in januari van dit jaar aan, omdat zij met de Amercentrale verder wil overschakelen van steenkool naar biomassa. In de vergunningsaanvraag ging het energiebedrijf uit van een uitstoot van stikstofdioxide van 1670 ton, en een ammoniakuitstoot van 83 ton. In de uiteindelijke vergunning is dat nu teruggebracht naar 1505 ton stikstofdioxide-uitstoot en 50 ton ammoniakuitstoot.

Ook zal de uitstoot van ammoniak jaarlijks aan de provincie worden doorgegeven. RWE en de provincie blijven met elkaar in overleg over de toepassing van nieuwe technieken.

Boerenprotest

Boze boeren trokken woensdag naar de Amercentrale in Geertruidenberg voor een massaal protest. Ze blokkeerden met hun tractoren de ingang van de elektriciteitscentrale. Bij de boeren is veel onvrede over de kabinetsplannen rond het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw. De actie was erop gericht te laten zien dat ook de industrie veel stikstof uitstoot.