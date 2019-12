Stikstofuitstoot van Amercentrale verlaagd in nieuwe vergunning

RWE vroeg de vergunning in januari van dit jaar aan, omdat zij met de Amercentrale verder wil overschakelen van steenkool naar biomassa. De cijfers:

Het energiebedrijf wilde een vergunning voor de uitstoot van 1670 ton stikstofoxide en 83 ton ammoniak.

In de uiteindelijke vergunning is dat teruggebracht naar 1505 ton stikstofoxide en 50 ton ammoniak.

Volgens de vorige vergunning uit 2011 mocht de Amercentrale jaarlijks 5517 ton stikstofoxide en 176 ton ammoniak uitstoten.

Rob Hageman, woordvoerder van RWE, stelt dat het verschil tussen de aangevraagde en de toegekende ammoniakuitstoot vergelijkbaar is met '1100 weidekoeien'.

'Werkelijke uitstoot veel minder'

Volgens hem wordt het plafond verlaagd, maar is er sprake van een marge. "In werkelijkheid is de uitstoot veel minder. Met deze nieuwe vergunning schikken we een beetje in. We hebben die marges nodig gehad, omdat de uitstoot vaak groter is als we na stilzetting van de centrale opnieuw moeten opstarten."

Sinds de jaren negentig is de uitstoot van stikstofoxide bij de centrale al met negentig procent gedaald. "We hebben de stikstof destijds grotendeels uit het rookgas gehaald, door het gebruik van ammoniak. Dat effect zie je aan de natuur, bijvoorbeeld door de toename van paddenstoelen", aldus Hageman.

Hoeveel ammoniak de Amercentrale uitstoot, zal jaarlijks bij de provincie worden gemeld. RWE en de provincie blijven met elkaar in overleg over de toepassing van nieuwe technieken.

'Slecht voor het klimaat en geldverspilling'

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren miljarden subsidie gegeven aan biomassacentrales om zo de uitstoot te verminderen. Europese wetenschappers lieten in oktober weten dat de verbranding van biomassa helemaal niet goed is en juist voor meer uitstoot zorgt. “Het is slecht voor het klimaat en geldverspilling.”

In Brabant wordt zo’n 2,7 miljoen ton biomassa verwerkt, dat is veel meer dan in andere provincies in Nederland. De Amercentrale in Geertruidenberg is de grootste gebruiker.

Boze boeren

Boze boeren trokken woensdag naar de Amercentrale in Geertruidenberg voor een massaal protest. Ze blokkeerden met hun tractoren de ingang van de elektriciteitscentrale. Bij de boeren is veel onvrede over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot in de landbouw te verminderen. De boeren wilden laten zien dat ook de industrie veel stikstof uitstoot.

Bekijk hieronder beelden van het boerenprotest bij de Amercentrale: