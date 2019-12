Guus Hiddink keert als adviseur van de technische staf terug bij PSV

Hiddink was twee keer trainer van PSV. Van 1987 tot 1990 en van 2002 tot 2006 was hij coach in Eindhoven. In het voorjaar van 2014 was hij ook enkele maanden als adviseur aan de club verbonden. Philip Cocu was toen de trainer.

Onder leiding van Hiddink won PSV zes keer de landstitel. Ook pakte de ploeg onder zijn leiding vier keer de beker en eenmaal de Europacup 1.

Ernest Faber

Maandag werd bekend dat Ernest Faber (48) tot het einde van dit seizoen trainer is van PSV. Dit als opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. Faber was tot voor kort het hoofd van de jeugdopleidingen van PSV.