Guus Hiddink keert terug bij PSV als adviseur van de technische staf

Hiddink was twee keer trainer van PSV. Van 1987 tot 1990 en van 2002 tot 2006 was hij coach in Eindhoven. In het voorjaar van 2014 was hij ook enkele maanden als adviseur aan de club verbonden. Phillip Cocu was toen de trainer.

Onder leiding van Hiddink won PSV zes keer de landstitel. Ook pakte de ploeg onder zijn leiding vier keer de KNVB Beker en eenmaal de Europacup 1.

Ernest Faber

Maandag werd bekend dat Ernest Faber (48) tot het einde van dit seizoen trainer is van PSV. Hij volgt de ontslagen Mark van Bommel op. Faber was tot voor kort het hoofd van de jeugdopleidingen van PSV.

Geen verassing

Arno Vermeulen is chef voetbal en commentator bij Studio Sport, voor hem kwam de aanstelling van Guus Hiddink niet als een verassing. "Het zat er een beetje aan te komen en ik wist er al wat vanaf. Hij is aangesteld om Faber te ondersteunen. Dit deed hij destijds ook met Cocu."

Volgens Vermeulen gaat Hiddink ook de technische staf helpen. "Hij zal in een controlerende rol moeten kijken of het goed gaat met het technisch beleid. Technisch manager John de Jong zal dus ook weleens een bezoekje krijgen van Guus. Ook heeft hij natuurlijk een groot telefoonboek met veel nummers van zowel makelaars als spelers. Dat zijn nuttige dingen die PSV momenteel goed kan gebruiken."

Luister hier naar Arno Vermeulen die vertelt over de aanstelling van Guus Hiddink:

Arno Vermeulen vertelt over de aanstelling van Guus Hiddink bij PSV



LEES OOK: PSV ontslaat coach Mark van Bommel: 'Het verval is te groot en PSV-onwaardig'