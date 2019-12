Goederentreinen gaan 's nachts minder hard rijden tussen Boxtel en Geldermalsen

Volgende week begint tussen Boxtel en Geldermalsen een nieuwe proef om de overlast te verminderen die omwonenden hebben van trillingen van passerende goederentreinen. Die rijden er vanaf maandag een deel van de nacht niet harder dan zestig kilometer per uur. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en spoorwegbeheerder ProRail willen zo meten wat de gevolgen zijn voor mensen die langs het spoor wonen.

De treinen gaan tussen één en vijf uur ’s nachts vaart minderen. De proefperiode duurt tot half februari en is onderdeel van een bredere aanpak om de hinder voor omwonenden te beperken. ProRail rapporteert de meetresultaten en die zullen ook worden besproken met omwonenden en vervoerders. In de loop van het nieuwe jaar worden er conclusies verwacht.

Maatregelen bij overwegen

Een week geleden begon tussen Breda en Boxtel een vergelijkbare proef. Op dit traject gaan TRAXX-locomotieven minder hard rijden. Verder zijn ook bij overwegen maatregelen genomen voor minder overlast. De eerste ervaringen zijn positief.

Toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak vorig jaar april in Den Bosch en Vught met omwonenden van het spoor die last hebben van passerende treinen. Zij beloofde toen een proef met goederentreinen.

Diverse gevolgen in kaart

ProRail wil ook weten welke kosten deze proef voor verladers en vervoerders met zich meebrengt. Ook wordt gekeken naar gevolgen voor de capaciteit op het spoor.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: “Het wordt steeds drukker op ons spoor. Dat is mooi, maar natuurlijk verliezen we de belangen van omwonenden niet uit het oog.”

'Trillingen moeilijker vast te stellen'

Omwonenden van het spoor ervaren op verschillende plekken in ons land hinder door geluid en trillingen van passerende treinen. Voor geluid gelden wettelijke grenzen, voor trillingen zijn die er nog niet. Dit komt ook omdat trillingen en de hinder die ze veroorzaken, moeilijker te meten zijn. Voor een succesvolle aanpak is meer kennis nodig, zo stelt het ministerie en daarvoor is de proef bedoeld.

Tijdens de proefperiode wordt ook een speciale testtrein ingezet met goederenwagons met verschillende belastingen. Die trein voert een reeks ritten uit met wisselende snelheden van 40, 60 en 95 kilometer per uur.

