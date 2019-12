Schimmelinfectie en brandwonden: Anne is slachtoffer van ontharingsbehandeling bij Just Wellness

TILBURG -

Duizenden mensen zijn gedupeerd door ontharingssalon Just Wellness. De website is offline, de telefoon wordt niet meer opgenomen en ook het personeel wordt niet meer betaald. Er zijn ook veel klachten over de behandelingen zelf. Anne Raasen (24) uit Tilburg is een van de slachtoffers. De behandeling van haar oksels, benen en bikinilijn had een dramatische afloop. Bekijk het verhaal van Anne in de video hieronder.