'We kunnen het maar een keer goed doen', chroom-6 slachtoffers krijgen pas volgend jaar hun geld

Ze verlaat twee keer per maand de hoofdstad om zich in Tilburg met de zieke mens bezig te houden. Jacobine Geel is voorzitter van de onafhankelijke commissie chroom-6 in Tilburg. Ze beoordeelt voormalig bijstandsgerechtigden die ziek zijn geworden van het werken met het giftige chroom-6 bij het schuren van treinen. Inmiddels hebben 64 mensen zich daarvoor gemeld.

Voor 1 juni van dit jaar kreeg een groot gedeelte van de achthonderd oud-werknemers van het tROM-project in Tilburg een tegemoetkoming van 7000 euro van de gemeente. Maar na die datum konden mensen ook een schadevergoeding aanvragen voor het feit dat ze ziek zijn geworden van chroom-6. Die vergoeding varieert van 5000 tot en met 40.000 euro, afhankelijk van de ernst.

Klachten

De laatste tijd werd er door de chroom-6 slachtoffers geklaagd over het feit dat het zo lang duurt voor ze iets horen van de commissie. Voorzitter Jacobine Geel: "Ik begrijp dat mensen het lang vinden duren, maar wij kunnen het maar één keer goed doen". Volgens Geel is de regeling ruimhartig en voert de commissie hem ruimhartig uit. "Waar het ons om gaat, is om uit te sluiten dat er een relatie is tussen de klachten en chroom 6. Als we dat niet kunnen, dan zijn wij zeer genegen om te zeggen dat het een terechte aanvraag is. Dat is wat anders dan wanneer iemand zich schadeclaims van het lijf probeert te houden."

Soepel opstellen

Geel vertelt dat de gemeente zich twee keer niet aan een advies van de commissie heeft gehouden. Ten gunste van de slachtoffers van chroom-6. De commissie hield zich aan de regeling, maar adviseerde de gemeente om zich soepel op te stellen. Dat is ook gebeurd.

Geel is naast voorzitter van de chroom-6 commissie ook bestuursvoorzitter van GGZ Nederland en presentator van programma's voor KRO-NCRV zoals Schepper en Co. Ze woont in Amsterdam en gaat twee keer per maand naar Tilburg om met de commissie te overleggen. Ze verwacht dat ze de helft van de adviezen in januari aan het college van B en W van Tilburg kan geven. De rest heeft nog iets meer tijd nodig. "Ze moeten van hele goede huizen komen om zich niet aan de adviezen te houden", zegt Geel overtuigend. De mensen die om een tegemoetkoming hebben gevraagd, krijgen allemaal voor kerst een brief met daarin uitleg over het traject.

'Tot het uiterste gaan'

De commissie chroom-6 blijft voorlopig bestaan, ook al zijn de 64 aanvragen voor schadevergoedingen straks allemaal beoordeeld. Mensen die nu niet ziek zijn, kunnen dat nog wel worden. Jacobine Geel: "Ik wil nog meegeven aan de chroom-6 gedupeerden dat wij hun vraag enorm serieus nemen. En dat wij tot het uiterste willen gaan om hun verzoek te honoreren."

Vandaag werd ook duidelijk dat 66 oud-werknemers van tROM de gemeente Tilburg aansprakelijk hebben gesteld voor hun geleden leed. Dat is wat anders als de regeling die door de commissie wordt beoordeeld. De aansprakelijkstelling loopt via de verzekering van de gemeente. Daarbij zit ook geen maximumbedrag aan schadeloosstelling zoals bij de gemeentelijke regeling.

