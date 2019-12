Stukjes film PandaDroom in Efteling in mum van tijd uitverkocht, eerste fans al vroeg in de rij

De PandaDroom was 17 jaar lang te zien in de Efteling. (Foto: Efteling)

KAATSHEUVEL -

De 250 stukjes van de originele film van de PandaDroom in de Efteling in Kaatsheuvel waren zaterdagochtend in een mum van tijd uitverkocht. Volgens een woordvoerster stonden de eerste liefhebbers al om halfzeven te wachten voor de poort van het attractiepark. “Het liep storm en om problemen bij de verkoop te voorkomen hebben we volgnummers uitgedeeld", liet een woordvoerster weten.