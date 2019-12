Vernielingen en rotjes in de brievenbus: Bossche wijk Boschveld is vuurwerkoverlast helemaal zat

"De problemen zijn enorm en lijken zich ook steeds verder uit te breiden", vertelt Janneke Kruiswijk van de partij Bosch Belang. "Veel mensen durven niet naar de politie te gaan. Ze zijn bang dat ze dan opnieuw slachtoffer worden of dat het uit de hand loopt."

Brandschade

Op straat is vrijwel overal vuurwerk te vinden. Ook de glijbaan in de speeltuin heeft flinke brandschade. "Het gaat om groepen jongeren die na schooltijd overlast veroorzaken", weet Kruiswijk. "Ze gooien vuurwerk door brievenbussen of bij mensen over de schutting." Met de schoolvakantie voor de deur, heerst de angst dat de problemen toenemen.

Samen met haar partij heeft het commissielid vragen gesteld aan het gemeentebestuur. "De gemeente moet de politie vragen om vaker te surveilleren in de wijk. Dat gebeurt nu veel te weinig."

'Geen rust meer'

Verschillende buurtbewoners hebben hun brievenbus afgeplakt. Ook Brigit Roosen ergert zich aan de jongeren. "Ik wil mijn huis bijna uit vluchten. Ik krijg echt geen rust meer!"

"Het knallen gaat hier heel de dag door. Laatst werd er nog vuurwerk in onze parkeergarage gegooid", vertelt William van de Wijngaard. "De politie mag hier wel eens wat vaker surveilleren." Even verderop woont Huub Meulenberg. "Ik maak me veel zorgen. We kijken ook wat vaker naar buiten."

De politie kon zondag niet zeggen hoeveel overlastmeldingen er zijn binnengekomen. Ook de gemeente Den Bosch is om een reactie gevraagd. Ondanks meerdere pogingen, is niet op onze vragen gereageerd. In januari hoopt Kruiswijk antwoord te hebben op haar vragen.