Gemeenten zijn het zat: nu landelijk verbod op verkoop en gebruik lachgas

De burgemeesters van Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en het Zeeuwse Tholen zijn de overlast beu die de verkoop en het gebruik van lachgas in hun gemeenten veroorzaakt. Ze hebben daarom bij de staatssecretaris van Volksgezondheid aan de bel getrokken. In een brief vragen de burgemeesters de staatssecretaris om landelijke wetgeving om de overlast van lachgas tegen te gaan.

Begin december kondigde de staatssecretaris al aan lachgas op de zwarte lijst van de Opiumwet te willen zetten, waarmee lachgas een verboden middel wordt. Hiermee loopt hij volgens de Tweede Kamer echter te hard van stapel.

Met de brief willen de vier burgemeesters nu aandacht blijven vragen voor de overlast die het gebruik van lachgas in hun gemeenten veroorzaakt. “Verder wachten we de landelijke ontwikkelingen af.” Volgens een woordvoerder van de gemeente Woensdrecht gaan de vier gemeenten voortaan een verbod op de verkoop van lachgas opnemen in vergunningen voor evenementen. Maar als het aan de vier gemeenten ligt, moet er dus landelijke wetgeving komen.

Al langer campagne

De woordvoerder kon maandagochtend niet specifiek aangeven sinds wanneer de overlast door lachgas in de gemeente Woensdrecht speelt. “De overlast betreft voornamelijk achtergelaten ballonnen en lachgascilinders”, geeft hij aan. Daarbij heeft het gebruik van lachgas volgens hem ‘een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel’ van mensen in Woensdrecht.

De gemeente Woensdrecht voert al langer campagne om jongeren en hun ouders bewust te maken van de gevaren van lachgas.

