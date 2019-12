Maud van der Meer smelt als ze die foto van haar man met hun pasgeboren zoontje Mason ziet [VIDEO]

EINDHOVEN -

"Mijn kinderwens was gewoon heel groot", legt Zwemster Maud van der Meer (27) uit. Ze besloot daarom ondanks de topsport toch die wens in vervulling te laten gaan en zwom zelfs tot een dag voor de bevalling. Na de geboorte van haar zoon Mason begon het weer te kriebelen. "Ik dacht ik ga het gewoon proberen en kijken hoe ver ik kom." In de video vertelt Van der Meer over het moederschap en hoe belangrijk gezonde voeding voor haar succes is.